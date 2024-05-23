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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن فيديو خطف مجندات جيش الاحتلال

مجندات جيش الاحتلال
مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة حماس، إن المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإعلام العبري لعملية أسر مجندات إسرائيليات يوم 7 أكتوبر، هو مقطع مجتزأ وتم التلاعب فيه، ولا يمكن التأكد من صحة ما ورد فيه.

وأضافت حماس تعليقا على الفيديو الذي نشرته هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين والذي يوثق لحظة أسر عناصر حماس لمجندات جيش الاحتلال في يوم 7 أكتوبر، أن تداول هذا المقطع في هذا التوقيت يأتي في سياق محاولات الاحتلال الفاشلة، لتشويه صورة مقاومة شعبنا الباسلة، عبر بث الروايات الملفقة التي ثبت بالأدلة كذبها عبر أكثر من محفل وتحقيق إعلامي.

وأشارت حماس إلى أن المشاهد تعرض صور لمجندات في موقع عسكري تم أسرهن خلال عملهن في قيادة فرقة غزة، وظهورهن بالزي المدني لأنهن خلال فترة الراحة، خاصة أن الهجوم كان في الصباح الباكر من يوم السبت 7 أكتوبر، وهو يوم الإجازة لديهن، مؤكدة أن هناك بتر وتقطيع متعمد في المشاهد واختيار صور ومقاطع لتدعيم مزاعم الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات.

تحريفات متعمدة في الفيديو

وأوضحت حماس أن المقاطع تظهر تحريفات متعمدة وتلاعب بالترجمة باللغة الإنجليزية، وفبركة كلمات بالترجمة الإنجليزية لم ترد على لسان أي من المقاتلين الذين ظهروا بالفيديو، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، والتحريف والتلاعب في الترجمة يثبت كذب الرواية الصهيونية من أصلها.

وتابعت الحركة: "كما أن وجود آثار لدماء قليلة أو إصابات طفيفة لبعض المجندات، شيء متوقع في مثل هذه العمليات، وما يمكن أن يشوبها من تدافع، والمشاهد لم تظهر أي اعتداء جسدي على أي منهن، بل أظهرت حواراً بين المقاتلين والمجندات دون أي اعتداء أو تعنيف.

وشددت حماس في بيانها أنه تم التعامل مع المجندات وفق القواعد الأخلاقية للمقاومة الإسلامية، ولم يثبت أي إساءة في المعاملة للمجندات في هذه الوحدة، بالرغم أنها كانت تفتك بأنباء الشعب الفلسطيني، وتسببت في مقتل المئات من المتظاهرين السلميين على حدود غزة.

دليل لقطات تبادل الأسرى 

وقالت إن كل الصور والمشاهد في عملية التبادل الأخيرة، أكدت حسن المعاملة التي لقوها في كنف المقاومة في غزة، على عكس ما يلقاه الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من قمع وتنكيل وقتل.

وأعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنها ستنشر مقطعا مصورا يظهر خطف مجندات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من غرفة مراقبة تابعة للجيش في 7 أكتوبر من قبل عناصر حماس.

وقثالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن الفيديو توثيق اختطاف 5 مجندات مراقبين قاعدة ناحال عوز العسكرية في 7 أكتوبر.

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