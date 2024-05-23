وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "وسط تحذيرات بكارثة إنسانية.. توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال".

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت المستشفيات والقطاع الصحي أهدافا رئيسية لآلة الاحتلال العسكرية.

استهداف المستشفيات عمدا من جانب إسرائيل جاء بدعوى ضرورة عسكرية وبزعم أن تلك المستشفيات تتخذ منها حماس مقرات لعناصرها ومخازن لأسلحتها، وهي ذرائع واهية لم تقدم إسرائيل دليلا واحدا عليها كما لم يثبت الواقع صحتها.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال إثر خروج مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا عن الخدمة، وحصار مستشفى العودة في مخيم جباليا لليوم الرابع، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد 700 ألف فلسطيني.

ولم تتوقف دعوات المسئولين في القطاع الطبي في غزة للمنظمات الدولية والعالم إلى ضرورة تقديم دعم عاجل إلى القطاع المنكوب، في مستشفيات ميدانية ووفود طبية وأدوية ووقود لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمة الطبية.