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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر ملياري جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها بختام التعاملات

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  اليوم الخميس، اخر الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.837 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 27205 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 33365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11711 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة.

البورصة المصرية التعاملات إيجي إكس 100 إيجي إكس 3 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ختام التعاملات ختام تعاملات اليوم

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