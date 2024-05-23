آخر فرصة للتقديم .. كيف تحصل على منحة دراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؟

تسعي الدولة إلي تقديم كافة التسهيلات للطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة من خلال توفير منح جامعية فى كبري الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات الثانوية العامة ، سواء من خريجي المدارس الحكومية أو التجريبية أو المتفوقين.

منح الوكالة الأمريكية للتنمية

و يقدم برنامجي «المنح الجامعية» و«رواد وعلماء مصر»، المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اللذان تنفذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحا دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، من الشعب الثلاثة «علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي».

تفاصيل منح الوكالة الأمريكية للتنمية



وتتضمن تفاصيل منح الوكالة الأمريكية للتنمية ما يلي :-



- يقدم البرنامج منحا دراسية لـ372 طالب وطالبة، مخصص نسبة منها للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024-2025، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.

- يتم تقسم المنح إلى 145 منحة دراسية، من خلال برنامج المنح الجامعية، و227 منحة دراسية، من خلال برنامج «رواد وعلماء مصر»، المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مدة الدراسة بالمنح التعليمية

تكون مدة الدراسة بالمنحة 4 أو 5 سنوات، قد يسبقها سنة تمهيدية، في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتكون الدراسة في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم من خلال المنحة تقديم للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات، والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية؛ إذ يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

آخر موعد للتقديم لمنح الوكالة الأمريكية للتنمية



ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على منح الوكالة الأمريكية للتنمية، التقديم فى موعد أقصاه يوم 31 مايو 2024 حيث يجري اختيار الطلاب بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم، بعد استيفائهم لمعايير القبول.

ويتيح البرنامج للطلاب التعرف علي المزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم، عبر الموقع الالكتروني المخصص له .