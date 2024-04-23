طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل

فلوسنا رايحة فين؟ سؤال طرحة طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة وعلى جميع المسئولين بالجامعة ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، ويأتي تساؤل الطلاب على خلفية تعامل الجامعة مع شركات تدعم الكيان الصهيوني.

فلوسنا رايحة فين

ويؤمن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأهمية سلاح مقاطعة الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ويرون أن أموال تلك الشركات والمنتجات تساهم في تمويل الكيان الصهيوني، المعتدي على أهل فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

فلوسنا رايحة فين؟ ..طلاب الجامعة الأمريكية

ورفع طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة داخل الحرم الجامعي في الأسبوع الماضي لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف تعاون الجامعة مع الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت اللافتات تحت شعار: ‘فلوسنا رايحة فين.. الجامعة مخبية أيه؟’.

طلاب الجامعة الأمريكية تتسأل فلوسنا رايحة فين

طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطالب أحمد دلّال بكشف حقيقة موقف الجامعة في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي

وتكرر الأمر هذا الأسبوع أيضا في إحدي ليالي المهرجان الثقافي السنوي للجامعة “إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024” (AUC Tahrir CultureFest)، ودخل طلاب الجامعة قاعة ايوارت التذكاريه بحرم الجامعة بالتحرير رافعين لافتات تطالب إدارة الجامعة بقطع التعامل مع شركات AXA وHP' الداعمة للاحتلال الصهيوني.

وتطور الأمر وبدء طلاب الجامعة الأمريكية في هتافات ضد سياسة الجامعة وصعد أحد الطلاب إلي مسرح قاعة ايوارت ليوجه تساؤلات إلي الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة ليكشف فيه عن حقيقة موقف الجامعة في التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تساند في تمويل الكيان لقتل الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين.

"عيب مينفعش نعمل كده

وتصاعد الأمر وتدخل أمن الجامعة لتحدث مناوشات طفيفة بين أمن الجامعة الأمريكية وبين الطلاب ليتدخل أساتذة من الجامعة دفاعًا عن الطلبة، ويقوم الأمن بعد ذلك بإغلاق النور على المتواجدين في قاعة ايوارت، وجاءت هتافات طلاب الجامعة الأمريكية كالتالي:

يا طلاب الأمريكية، جامعتكوا داعمة الصهيونية

يا أمريكية يا أمريكية احنا ضد الصهيونية

طفّي النور كمان و كمان، الجامعة داعمة الكيان

أسمع يا أحمد يا دلال، لا لشركات الاحتلال

يا طلاب الجامعات المصرية، ثوروا ضد الصهيونية!

4 مطالب من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإدارة الجامعة

وقال طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الجامعة تمول الإبادة في غزة ونحن الطلاب والخريجين) نرفض أن تلطخ رسومنا الدراسية بدماء شهداء فلسطين.

وأعلن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مطالبهم الكاملة، التي لا تختصر فقط على مقاطعة AXA وHP ولكن تطالب الجامعة بالالتزام بقائمة BDS والافصاح عن أي عقود أو استثمارات في شركات ممولة للاحتلال الصهيوني

وجاء مطالب طلاب طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة كالتالي:

قطع العلاقات مع AXA وHP على الفور

الالتزام بسياسة المقاطعة وإنهاء العلاقات مع أي شركة تستهدفها الحملة

الالتزام بالشفافية المالية الكاملة في المستقبل والإفصاح عن كيفية إنفاق الرسوم الدراسية

تعديل العقود المستقبلية مع البائعين داخل الحرم الجامعي لمنع المنتجات المرتبطة بدعم الاحتلال

ووفقا لبيان معلن من قبل على موقع الجامعة الأمريكية فإن جميع الموظفين بدوام كامل مؤهلون للانضمام إلى خطة التأمين الصحي من أكسا.

وأكدت أن المشاركة إلزامية لجميع الأعضاء المحليين ما لم يكونوا مسجلين في خطة أخرى تقدم خدمات طبية ذات طبيعة وجودة مماثلة لتلك المقدمة من خلال خطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.