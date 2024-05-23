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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

خصوبة الرجال
خصوبة الرجال

اهتم العلماء فى العصر الحديث بشكل مكثف بصحة الرجال خاصة فيما يتعلق بالخصوبة والقدرة الإنجابية.

كشف الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة، أن الملابس الداخلية الضيقة تضر الرجال ويمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة مثل العقم والعجز الجنسي.

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ووفقا لما جاء فى موقع “Gazet.” أوضح أرتور بوغاتيريوف أن ارتداء الرجال للملابس الداخلية الضيقة تقلل من كفاءة الخصيتين لأنها ترفع درجة حرارة الجسم فى هذه المنطقة في حين أن حرارتها الطبيعية يجب أن تتراوح بين 32 و 34 درجة.

وأوضح " أرتور" أن ارتداء الرجال لملابس داخلية ضيقة بشكل متكرر يرفع حرارة الخصيتين ويخفض إنتاج هرمون التستوستيرون والأسوأ من ذلك هو خمول الرجال مع ارتداء هذه الملابس غير الصحية لأنه يزيد من إصابة هذه المنطقة بمشاكل عديدة مثل  دوالي الخصية  وتوسع الضفيرة الوريدية حول الخصيتين وركود الدم حولها.

النوم بملابس ضيقة
النوم بملابس ضيقة

منوها أن الملابس الضيقة وقلة النشاط لفترة طويلة  يسبب ضمور الخصية وتتدهور حالة الحيوانات المنوية مما يؤدي إلى العقم والعجز الجنسي عند الرجال خاصة عند النوم.

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