الاتحاد: مصر تعاملت بأمانة وشرف في إدارة مفاوضات الهدنة..وأطراف مشبوهة تحاول عرقلة جهودها

هاجم المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، التقرير الذي نشرته CNN بشأن إدارة مصر لمفاوضات الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والذي لم يستند إلى مصادر معروفة وإنما جاء مبهما، مؤكدا أن مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية، بينما تحاول أطراف مشبوهة عرقلة تلك الجهود، لرغبتها في استمرار الحرب.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر اعتادت ترويج الأكاذيب بشأن مواقفها الحاسمة والصريحة، خاصة فيما يتعلق يحهودها تجاه وقف إطلاق النار في غزة، وهي الآن تتعرض لحملة مدروسة لتشويه دورها التاريخي في الوساطة لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب.

وشدد على أن إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف بما يحقق أهداف وتطلعات الجميع لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تحملت في سبيل ذلك جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة، وهي لا تحتاج شهادة حول تحركاتها الدبلوماسية والسياسية.

وأعرب عن اندهاشه من تجاهل الجهود المصرية و محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، مشددا على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.

وأكد رئيس حزب الاتحاد أن مصر رغم ما يحاك ضدها من حملات مكشوفة، إلا أنها تضع أمنها القومي وأمن العرب أمام مسئولياتها.