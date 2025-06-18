وزير الخارجية يحذر من التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة الصراع بالشرق الأوسط

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا بنظيره الصيني وانج يي، تناول العلاقات الثنائية بين مصر والصين، بالإضافة إلى آخر مستجدات الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وخلال الاتصال، أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لتوسع رقعة الصراع على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لتجنب الانزلاق إلى فوضى شاملة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني على تطابق الموقفين المصري والصيني تجاه الأزمة، مشيدًا بالبيان المشترك الذي صدر يوم 16 يونيو بمبادرة مصرية، ووقعت عليه 24 دولة عربية وإسلامية، والذي دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن، باعتباره الخيار الوحيد لتسوية الأزمة النووية الإيرانية بشكل دائم.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور المصري الفاعل والدؤوب لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته في منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف.