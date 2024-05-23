الرئيس العراقي يلتقي سفيرة أمريكا لدى بغدادى لتعزيز العلاقات وتنميتها

اجتمع الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانسكي.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية؛ فقد شد الرئيس العراقي ، خلال اللقاء، علي أهمية العمل على تعزيز العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأشاد كذلك رئيس الجمهورية بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد على مختلف الصعد، لافتا إلى أن الاستقرار الأمني يتم ترسيخه بفضل جهود القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها .

من جانبها، أعربت إلينا رومانسكي عن التزام بلادها بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات.