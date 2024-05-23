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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مطبعة في القاهرة بداخلها كتب تعليمية دون تصريح

صدى البلد

ضبط رجال الأمن صاحب مطبعة بالقاهرة لقيامه بطباعة عدد من الكتب التعليمية بدون تصريح من الجهات المختصة. 

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب الدراسية والأغلفة الخاصة بهم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول ، وعُثر بحوزته على 10000 نسخة من الكتب الدارسة والأغلفة لمناهج تعليمية لمراحل التعليم الأساسى فى مختلف المواد الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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