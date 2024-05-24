طريقة عمل خبز الفوكاشيا الأصلي في البيت

خبز الفوكاشيا الأصلي من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها وشرائها من المحلات نظرا لمذاقه المختلف و الشهي.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل خبز الفوكاشيا الأصلي.



مقادير خبز الفوكاشيا الأصلي

٢٢ جرام زيت زيتون (٢ ملعقة كبيرة)

٦ جرام ملح ( ١ ملعقة صغيرة)

٣٩٠ جرام دقيق(١/٣ ٢ كوب +١ ملعقة كبيرة)

٣ جرام خميرة (١ ملعقة صغيرة)

٣٠٠ جرام ماء (١/٤ ١+ ١ ملعقة كبيرة)

روز ماري

طماطم مجففة

زيت زيتون إضافي



طريقة تحضير خبز الفوكاشيا الأصلي



نضع الماء وزيت الزيتون والملح والخميرة وتحرك حتى يذوب الملح والخميرة ثم نضع الدقيق وتعجن وتغطى وتترك لمدة نصف ساعه ثم نقوم بقلب الجهة الاولى من الخارج للداخل بالمتتصف وتكرر العملية مع الاربع جهات وتغطى مره اخرى لمدة نصف ساعه ونعيد الخطوات السابقة بالتقليب وتغطى مره ثالثه لمدة نصف ساعه وبعدها تقلب لصينية الخبز مدهونه مسبقا بزيت الزيتون وندهن وجه العجين وتغطى وتدخل للثلاجه ليله كامله أو ١٢ ساعة على الأقل ( ممكن ترك العجين في الثلاجة حتى ٣ أيام ) ثم نخرجها قبل الخبز بساعتين ثم ندهن ايدينا بزيت الزيتون و نشد العجين بالراحة من تحت برأس الاصابع كي تتوزع العجين في الصينية ثم نغطيها و نتركها ساعتين …ندهن الوجه زيت زيتون وتزين بالروز ميري والطماطم المجفف وتخبز على درجة حراره ٢٢٠ لمدة ٢٥ دقيقه وبالهنا والشفا.