مفاجأة في قائمة منتخب مصر “المسربة” استعدادا لـ بوركينا فاسو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر المسربة، والتي شملت أكثر من 50 لاعبا، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن القائمة مسربة لمنتخب مصر غير صحيحة، وهناك استياء بالغ من جانب الجهاز الفني للفراعنة بشأن الشائعات التي طالتهم في الآونة الأخيرة.

وأوضح الكومي، إن قائمة المنتخب تسرب في حال قام أحد أعضاء الجهاز الفني بذلك، أو اتحاد الكرة المصري أو وزارة الرياضة، وبالطبع لن يحدث هذا، وهذه القائمة غير صحيحة، كما أنه من الطبيعي أن يتم ضم قائمة أولية ثم يتم تصقية هذه العناصر لقائمة نهائية".

وأكد الكومي، إنه تحدد يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإعلان قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو الجاري في الجولتين الثالثة و الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".