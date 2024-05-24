عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الأهلي يستطيع الفوز على الترجي ولكن بشرط

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي ستكون صعبة جدًا، وتحتاج لتركيز شديد، والفريق لم يخوض لقاء الإياب على ملعبه في نهائي دوري الأبطال منذ عام 2007، كما أن الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة على رأسها علي معلول وعمرو السولية، متمنيًا أن يكون هناك توفيق كبير لدى اللاعبين، والجمهور سيكون عامل مؤثر، وهي النقطة التي قد تسهل اللقاء على الأهلي لتحقيق المكسب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي قادر على تحقيق الفوز بشرط البدء بضغط قوي والهجوم بشكل مكثف، وأن يتم البدء بشكل قوي عكس لقاء الذهاب، والمباراة تحتاج للهدوء والتركيز والثقة في الفريق طوال الـ90 دقيقة من أجل المكسب، وهناك مفاتيح لعب كبيرة في اللقاء".

نجم الأهلي السابق يكشف عن تشكيل الأحمر المتوقع أمام الترجى التونسى

أحمد عيد عبد الملك: بيرسي تاو أقل لاعبي الأهلي في المستوى حاليا

وأضاف: "الأهلي استغل إيجابية الجناحين في البطولة السابقة، وغياب معلول مؤثر في الركلات الثابتة، وأتمنى أن يظهر الأهلي ببداية قوية وأن يكون حسين الشحات وبيرسي تاو لهم دور إيجابي، وفريق الترجي لو لم يقلق في الملعب سيحصل على الثقة ويزيد مستواه في الملعب، ولا يجب منحهم نقطة تفوق مطلقا، هذه المباراة يجب أن يستعيد تاو مستواه وأن يظهر بشكل قوي، لأنه يمتلك القدرة على قيادة الأهلي للمكسب، كذلك وسام أبوعلي يمتلك سرعات ومهارات ولابد من استغلاله جيدا ومساعدته من الجناحين".

وأكمل: "دفاع الأهلي ظهر بشكل جيد في المباراة الأولى، ولم يشكل الترجي خطورة حقيقية، ولابد أن يركز المدافعين واللعب بشكل قوي، وعدم المغامرة مطلقًا داخل منطقة الجزاء، والتعامل بقوة مع مهاجمي الفريق التونسي، ودائما عيوب نتيجة التعادل السلبي هو الخوف من استقبال أي هدف، وكولر لن يجري تغييرات كثيرة على تشكيلة الأهلي ولن يغامر بالدفع بأي لاعب جديد".

وتابع: "كولر ليس مطالب بتغيير لاعبين في التشكيل، لكن هناك مهام أكثر يجب أن يحصل عليها عناصر الفريق، مع منح تعليمات لـ حسين الشحات وتاو بضرورة الاختراق والاعتماد على تحركات وسام أبوعلي، وكريم فؤاد لاعب جيد ويمتلك القدرة على اللعب في الظهير الأيسر ولديه ميول هجومية لكن بالطبع ليس بنفس مستوى معلول، والجمهور سيكون حافز للاعبين.. والشحات وتاو هم الثنائي الذي سيكون له الكلمة العليا في أداء الأهلي".

وزاد: "من الصعب مشاركة كوكا في خط الوسط، وأكرم توفيق كان من نجوم اللقاء الأول، والترجي التونسي لا يمتلك لاعب خطير، لكن الحارس مميش موفق بشكل واضح خصوصا في لقاء صنداونز، والترجي التونسي على مدار تاريخه يمتاز بوجود المدافعين اصحاب الطول العالي، والاعتماد على السرعات من جانب الأهلي سيكون نقطة فاصلة، والبداية لو كانت جيدة سيحقق الأهلي نتيجة تاريخية".

وحذر معوض مدافعي الأهلي من الأخطاء والفلسفة الزائدة داخل منطقة الجزاء، في ظل احتمال وجود ضغط على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ومباريات النهائي لا تتحمل أي خطأ، كما أن ثنائي الدفاع في الأهلي لديهم دور كبير في الكرات الثابتة مع وسام أبوعلي لاجادتهم اللعب بالرأس.

الأهلي أمام الترجي الترجي الكرة المصرية حسين الشحات محمد عبدالمنعم نهائي دوري الأبطال كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق يكشف عن تشكيل الأحمر المتوقع أمام الترجى التونسى

أحمد عيد عبد الملك: بيرسي تاو أقل لاعبي الأهلي في المستوى حاليا

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

مفاجأة مدوية.. جلسة منتظرة تحسم انتقال رمضان صبحي للزمالك

مفاجأة غير محسوبة من فيوتشر لـ الزمالك قبل مباراة الليلة

افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر

سمير عثمان عن أزمة مباراة الترسانة وحرس الحدود: الأخطاء التحكيمية أمر وارد

ميدو: هذا اللاعب الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الترجي

ترشيحاتنا

الحنة كانت امبارح.. ياسمين رئيس أحدث عروس في الوسط الفني

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-