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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف عن تشكيل الأحمر المتوقع أمام الترجى التونسى

الأهلي
الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي ستكون قوية، والحماس الجماهيري سيكون له دور كبير من أجل الظهور بشكل قوي، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر عليهم الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حسين الشحات كان له دور دفاعي كبير مع مشاركة كريم فؤاد في لقاء الذهاب، وظهر هناك التزام تكتيكي من جانب اللاعبين في اللقاء الأول، وكريم فؤاد بكل تأكيد سيكون هو الظهير الأيسر في النهائي، وطالبنا بضم ظهير أيسر منذ عامين، وحتى كريم الدبيس لم يقنع كولر".

وأضاف: "مارسيل كولر لن يقوم بمفاجآت في تشكيل الأهلي، ولكن من الممكن أن يشارك أحمد نبيل كوكا في الوسط، بجوار مروان عطية وإمام عاشور، وجمهور الأهلي هو الرهان الحقيقي حتى ان كولر يراهن عليهم كثيرًا، وفي بداية مشواره لم يشعر بالحماس الجماهيري، ولكن بمرور الوقت شاهدهم في المدرجات وأصبح يطالب بوجودهم باستمرار، لأن جمهورنا له دور كبير".

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وأكمل: "ميجيل كاردزو مدرب الترجي يعتمد على الدفاع القوي واغلاق المساحات، والحد من خطورة الطرفين، ويعلم امكانيات لاعبيه جيدًا، هو (صايع كورة) بلغة المصريين، الترجي في السابق كان يمتلك لاعبين بكل تأكيد أعلى في المستوى، لكن الأمور مختلفة حاليا".

وزاد: "من الممكن أن يدفع كولر بـ أفشة خلال الشوط الثاني، حال تعثر الأهلي في النتيجة، خصوصًا أنه يجيد اللعب جيدا في العمق، وسوف يعتمد على التمرير لـ حسين وتاو ووسام أبوعلي واستغلال سرعاتهم".

وأتم: "محمد هاني عندما تحلى بالهدوء قدم مستوى طيب امام الترجي التونسي في الشوط الثاني تحديدًا، في الشوط الأول اخطأ في بعض الاوقات بسبب الاستفزاز".

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