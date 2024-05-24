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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صفقة مدوية.. أشرف بن شرقي يعود إلى الزمالك في هذا الموعد

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك.. يتسائل عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن مصير الصفقة المدوية التي تم الحديث عنها خلال الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع النجم المغربي.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب رحيل بن شرقي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، حيث لا توجد نيه لتجديد تعاقده مع الفريق.

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هل يعود أشرف بن شرقي؟

بدوره كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، عن اقتراب المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الريان القطري، من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «في اتجاه داخل نادي الزمالك منذ فترة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي،».

وأضاف: «الفترة الأولى كان هناك مشكلة في الفلوس واللاعب عقده كبير لذلك لم يتم حسم التعاقد معه، الموضوع اختلف حاليًا بعد رحيله عن نادي الريان القطري».

وواصل: «بن شرقي، له أفضلية عند مجلس إدارة نادي الزمالك عن طارق حامد وفرجاني ساسي»، مضيفًا: «بن شرقي، سيخفض من مطالبه المالية للعودة لصفوف الزمالك».

واختتم حارس مرمى الزمالك السابق: «بن شرقي، سيكون في الزمالك في الموسم المقبل، بدعم من أحد رجال الأعمال».

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

ارتبط أشرف بن شرقي، بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.

وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

جدير بالذكر أن الحديث عن عودة أشرف بن شرقي إلى صفوف فريق الزمالك ليس بالجديد، حيث سبق وتم الإعلان سابقا عن التفاوض لعودته خلال مجلس إدراة الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، كما تجددت المفاوضات خلال عهد لجنة الإدارة الثلاثية التي تولت رئاسة النادي عقب عزل مرتضى منصور.

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