الإيبارشية البطريركية تعقد اللقاء الخامس من اجتماعات مذكرات آدم|صور

اجتمع أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، بكنيسة عذراء السجود، بشبرا، في إطار اللقاء الخامس من السلسلة الثالثة من اجتماعات الشباب والمطران "مذكرات آدم".

حضر اللقاء الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والأب جورج سامي، راعي كنيسة سيدة، البشارة بالمهاجرين، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا، والأب مينا مسعود، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور

وألقى الكلمة الأنبا باخوم تأملاه حول "قايين وهابيل": الشر هو الشيء، الذي يولد من الخطيئة، حاربوا الأفكار الصغيره التي تتوالد بداخلكم، جراء الخطية

واختتم اللقاء بزياح القربان المقدس، وتلاوة الصلاة الخاصة به.