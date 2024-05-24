الإسكان تعلن تسليم أراض بأنشطة مشروعات صناعية بالسويس الجديدة

صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم تسليم 4 قطع أراض بأنشطة مشروعات صناعية بمساحة إجمالية ٢٥٠٠٠م٢ ، وتشمل مشروعات بأنشطة: صناعي معدني، ومواد بناء، وصناعات بلاستيكية، وذلك بمنطقة عتاقة الصناعية بالقطاع الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة .

وأشارت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إلى أنه من المقرر أن توفر هذه الأنشطة ما يزيد على ١٠٠٠ فرصة عمل " عمالة منتظمة وغير منتظمة "، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستثمار وترفيق الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، يرافقها مدير عام التشغيل والصيانة، عمليات سحب عينات صرف صناعي من بعض مصانع المنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، تمهيداً لتحليلها، وذلك من خلال الشركة المشغلة لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة وشبكة الانحدار.

تشديد الرقابة

وأكدت مخلوف تشديد الرقابة على منظومة الصرف ومتابعة سحب عينات الصرف دورياً، وقيام إدارة التحكم بالصرف بمراجعة تحليل العينات وتطبيق المخالفات علي غير الملتزمين.



