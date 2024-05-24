مدحت صالح يشيع جنازة شقيقه إلى مثواه الأخير

شيع منذ قليل المطرب مدحت صالح جنازة شقيقه أحمد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الفيوم بعد الصلاة عليه بمسجد الحصري عقب الانتهاء من صلاة الجمعة.



وظهر مدحت صالح خلال الجنازة وهو منهار تماما نتيجة حزنه الشديد على شقيقه والذي نعاه على صفحته بكلمات مؤثرة قائلا: مع السلامة يا أحمد ياحبيبي مع السلامة يابني.



أعلن الفنان مدحت صالح عن اقتصار العزاء فى شقيقة أحمد صالح على المقابر فقط عقب تشييع الجثمان بعد ظهر اليوم.



وكتب مدحت صالح على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: صلاة الجنازة على المرحوم أحمد صالح من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة والعزاء مقتصر على المقابر، مقابر القوات المسلحة بطريق الفيوم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي أمس، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".