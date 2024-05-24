برلماني: الاتهامات المنسوبة لمصر لعبة مكشوفة

استنكر النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، الهجوم على مصر بشأن مفاوضات الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مدينا التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الدولية والذي لم يستند إلى مصادر، مؤكدا أن مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية.



وقال " الخشن"، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب، وهذه اللعبة المكشوفة ضد مصر لن تفلح، مؤكدا أن مصر اعتادت ترويج الأكاذيب بشأن مواقفها الحاسمة والصريحة، خاصة فيما يتعلق يحهودها تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف بما يحقق أهداف وتطلعات الجميع لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تحملت في سبيل ذلك جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة.

وأعرب النائب احمد الخشن عن اندهاشه من تجاهل الجهود المصرية و محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، مشددا على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.