خطبة الجمعة من الدقهلية| الدكتور محمد الأمير: قصة إعمار بيت الله الحرام ترجع إلى سيدة مصرية.. والله أوجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع

خطبة الجمعة من محافظة الدقهلية

الدكتور محمد الأمير :

قصة إعمار بيت الله الحرام ترجع إلى سيدة مصرية

الله أوجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع

صنفان من الحجيج حذرهما رسول الله ولن يقبل منهما



أدى المسلمون، اليوم شعائر خطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة من رحاب مسجد الحاج زكي الهواري بالكفر الجديد، بميت سلسيل، بمحافظة الدقهلية، والتي تنقل على الهواء مباشرة من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية والإذاعة.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة الثالثة من ذي القعدة بتلاوة للقارئ الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، وخطيبا الدكتور محمد أبو زيد الأمير.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، من علماء الأزهر الشريف، إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستعدون لأداء فريضة الحج وهو الركن الأعظم في الإسلام.

وأضاف أبو زيد الأمير، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره»، أن هذا البيت الحرام إنما هو أول بيت أعد للعبادة على ظهر الأرض، لقول الله {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}.

وأشار إلى أن قصة إعمار البيت الحرام ترجع إلى سيدة مصرية، إنما هي السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام، وزوجة خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندنا تركها سيدنا إبراهيم هي وولدها في مكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء.

وتابع: وإذ بالسيدة هاجر تقول لزوجها (الله أمرك بهذا، فأجابها سيدنا إبراهيم بنعم، فقالت السيدة هاجر: إذن لن يضيعنا الله).

وأكد أن هذا ما أشار إليه القرآن في قول الله على لسان إبراهيم عليه السلام (رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ).

وتابع: ذهبت السيدة هاجر لتبحث عن ماء لولدها، فتركته في مكانه بجوار بيت الله الحرام، وذهبت لتبحث عن ماء، فصعدت نحو جبل الصفا فلما وصلت إلى أعلى الجبل لم تجد ماء ونزلت مسرعة نحو وليدها، فلما نظرت إليه تأملت من عطشه.

وذهبت السيدة هاجر إلى جبل المروة فلم تجد ماء، فلما نفذت الأسباب تدخلت قدرة المسبب جل علاه وإذ بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل بأمر من الرحمن ويضرب بأحد جناحيه تحت رجل الصبي فتنفجر ماء زمزم، يسقى منه المسلمون إلى يوم القيامة، وبقيت السيدة هاجر المصرية وعزيمتها إلى أن تقوم الساعة.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع من عباده في العمر مرة واحدة.

وأضاف أبو زيد الأمير، في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره»، أن افتتاح بيوت الله حاليا في مصر يذكرنا بإعمار بيت الله الحرام وما فعلته السيدة هاجر المصرية في هذا البيت.

وأشار إلى أن بيوت الله في الأرض المساجد، وأن عمار هذه البيوت إنما هم زوار لله تعالى فالله يقول (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ).

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير خطيب الجمعة، إن علينا أن نتوب إلى الله من الذنوب صغيرها أو كبيرة قبل أن نتوجه إلى الحج، وأن يكون زادنا حلال وأن نخرج بإخلاص لله تعالى: «وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ».

وحذر خطيب الجمعة في خطبة الجمعة اليوم، من مسجد زكي الهواري بمحافظة الدقهلية، متحدثا عن :«الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير وما على الحاج قبل سفره» بعض الناس يخرج للرياء وماله حرام، فقد بين له سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عاقبة ذلك فقال: «إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وفي رواية لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك وفي رواية من خرج يؤم هذا البيت بكسب حرام شخص طاعة الله فإذا بعث راحلته فقال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك كسبك حرام وراحلتك حرام وثيابك حرام وزادك حرام ارجع مأجور وأبشر بما يسؤوك وإذا خرج الرجل حاجا بمال حلال وبعث راحلته قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك أجبت بما تحب راحلتك حلال وثيابك حلال وزادك حلال ارجع مأزور واستأنف العمل».