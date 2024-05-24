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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توأم روحي.. دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها

دنيا عبد العزيز وزوجها
دنيا عبد العزيز وزوجها

احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الذى يوافق اليوم ٢٤ مايو ، حيث نشرت صورة تجمعهما سويا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت دنيا عبد العزيز على الصورة ، معلقة: “كل سنة وانت طيب يا تؤام روحي”.

وشاركت الفنانة دنيا عبد العزيز فى الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ ، بمسلسل المداح أسطورة العودة.

بطال المداح - أسطورة العودة

ومسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر

وعن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز ، شاركت فى مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده

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