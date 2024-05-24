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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة،ان مدير المخابرات المركزية الأمريكية يجتمع اليوم في باريس مع رئيس الموساد ورئيس وزراء قطر لإحياء محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن مدير CIA يبحث مع رئيس وزراء قطر ورئيس الموساد بباريس اليوم استئناف مفاوضات التبادل.

قال 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA وليام بيرنز إلى أوروبا، خلال الأيام المقبلة للاجتماع مع رئيس "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن صفقة المحتجزين المحتملة التي ستؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، قد وصلت إلى "طريق مسدود" قبل أسبوعين.

ونقل الموقع الأميركي عن مصدر مطلع على الاجتماع قوله، إنه من المتوقع أن يجتمع بيرنز في أوروبا مع برنياع والشيخ محمد بن عبد الرحمن.

المخابرات المركزية الأمريكية المركزية الأمريكية المخابرات المركزية إطلاق النار رئيس وزراء قطر

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