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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"أمهات مصر" لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق امتحاناتهم : سوق العمل ينتظركم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، رسالة إلى طلاب الدبلومات الفنية بكافة أنواعها  (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم التحريرية المقرر إنطلاقها غدا السبت الموافق 25 مايو الجاري.

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور في بيان لها :  إن خريجي الدبلومات الفنية يلتحقون بسوق العمل المحلي والدولي بسهولة ولهم الأولوية عن غيرهم، نظرا لما يتمتعون به من مهارة عالية ومتدربين علي أعلي مستوي، وهذه طبيعة دراستهم .

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، إلي أن الدولة المصرية تضع خريجي الدبلومات الفنية في أولي أولوياتها، وخصصت لهم جامعات تكنولوجية تقبل 80% من خريجي الدبلومات الفنية و20% ثانوية عامة، وتتمتع هذه الجامعات بمعامل علي أعلي مستوي، ودراسة عملية فوق 60% والباقي نظري، فضلا عن وجود أماكن لهم في أفضل كليات الجامعات الحكومية.

ودعت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، طلاب الدبلومات الفنية بالتركيز في الامتحانات والاجتهاد فيها، بقدر الإمكان، قائلة : سوق العمل في حاجة لكم و"متعطش إليكم"، متمنيه كل التوفيق لهم والنجاح الباهر.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غد السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية والتقييم النهائي، تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

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