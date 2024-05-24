الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنان مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه أحمد صالح من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر.



وشهدت الجنازة حضور أفراد عائلة مدحت صالح فيما تغيب أصدقائه من الوس الفني عن الحضور.



بعد إعلانه فجر اليوم على اقتصار العزاء فى شقيقه أحمد على المقابر فقط، تراجع مدحت صالح منذ دقائق وأعلن أنه سوف يقيم عزاء لشقيقه أحمد يوم الأحد القادم.



وكتب مدحت صالح على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: سيقام عزاء أخي وأبنى الغالي المرحوم أحمد صالح بمسجد ضباط الشرطة يوم الأحد الموافق 25 مايو بعد صلاة المغرب.



نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي أمس، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح

جنازة شقيق مدحت صالح