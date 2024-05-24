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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بإيراد 194.4 مليار جنيه في 12 عاما .. تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان والتعمير

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها قررت التعاقد مع شركة مدينة مصر للإسكان، بشأن تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات على مساحة 491 فدانا في مدينة هليوبوليس الجديدة قابلة للعجز والزيادة.

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن التعاقد يتضمن حد أدنى مضمون 53.18 مليار جنيه يسدد على 9 سنوات من تاريخ التعاقد، بنسبة مشاركة 36.5% للوحدات النصف تشطيب من إجمالي الإيرادات، و20% من تشطيب الوحدات في حالة البيع بالتشطيب.

وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عاما، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه، وفقًا للعرض الفني والمالي النهائي المقدم من مدينة مصر.

تابعت: تلتزم شركة مدينة مصر بسداد دفعة مقدمة 1.1 مليار جنيه دفعة واحدة عند توقيع العقد.

وفي إبريل الماضي، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقتها على توقيع ملحق التعاقد الخاص بشركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي المتعلق بتطوير الأرض الشمالية البالغ صافي مساحتها القابل للتطوير 894 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة.

ويتضمن العقد حد أدنى مضمون بمبلغ 23.806 مليار جنيه، دفعة مقدمة قدرها 155.25 مليون جنيه و خطاب ضمان بقيمة 134.55 مليون جنيه.

مؤشرات سنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير،  سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.

 

 

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