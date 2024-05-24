حيل وألاعيب يستخدمها المشكك في نشر الشبهات.. فيديو جديد لوحدة بيان في الأزهر

أنتجت وحدة بيان التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فيديو جديدا بعنوان: "حِيَل وألاعيب يستخدمها المُشكك في نشر الشُّبهات.. كيف تستطيع كَشفَها بكل سهولة؟"، وذلك في إطار الحملة المكثفة التي تنشرها الوحدة لبيان أساليب والأفكار التي تسعى لهدم ثوابت الدين.



وأنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منتصف ديسمبر من عام 2018م، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطَّيب شيخ الأزهر الشريف؛ وحدة “بيان” لمواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعيٍ معرفيٍّ للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشكِّكين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.



وتضم الوحدة نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

طبيعيه عمل وحدة بيان التابعة للأزهر الشريف



وتعمل الوحدة على المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات فى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر.