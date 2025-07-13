إعلامي: الإفريقي التونسي يرغب في ضم نجم الزمالك.. وأزمة «الجزيري» مستمرة

أكـد الإعلامي أمير هشام، أن وكيل التونسي أحمد الجفالي يخطر مسئولي الزمالك بوجود اهتمام من نادي الإفريقي التونسي للتعاقد مع اللاعب، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يرحب بإعارته وليس البيع النهائي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: وكيل الجفالي أبلغ الزمالك بأن الافريقي لا يمانع فكرة التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف: مازالت أزمة سيف الدين الجزيري مستمرة، خاصة أن جون إدوارد يبحث التخلص من اللاعب ولكن لا توجد عروض مناسبة حتى الآن.

وأكمل: تم عرض الجزيري على عدد من الأندية وآخرهم ضمن الصفقات التبادلية مع بيراميدز، ولكن اللاعب يرفض الرحيل بشكل ودي دون الحصول على قيمة عقده كاملا موسمين.

وزاد: الزمالك أنهى حتى الآن بشكل رسمي 4 صفقات أحمد شريف وعمرو ناصر والمهدي سليمان وشيكو بانزا.

وأتم: هناك محاولات لحسم 5 صفقات حاليا، وهم احمد ربيع وحامد حمدان وآدم كايد ومحمود صابر ومحمود زلاكة.