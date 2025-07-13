الأهلي يقطع الشك باليقين: لا أزمة رواتب بالنادي.. وإمام عاشور من الأعمدة الأساسية

أكّد الإعلامي أمير هشام أنه لا توجد أزمات مطلقًا داخل النادي الأهلي بشأن ملف رواتب اللاعبين، كما يزعم البعض مؤخرًا، موضحًا أن هناك من يُردد شائعات غير صحيحة بشأن رغبة بعض اللاعبين في الحصول على رواتب مرتفعة مثل زملائهم، مشيرًا إلى أن محمد يوسف، المدير الرياضي، أعلن مؤخرًا عن تعديل وتمديد عقد إمام عاشور فقط مع النادي.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" على قناة "النهار" الفضائية: "إمام عاشور لا يزال يتبقى في عقده ثلاثة أعوام، وفكرة رحيله مرفوضة تمامًا، وملف بيعه لأي نادٍ غير مطروح مطلقًا، مهما بلغت قيمة العروض المالية".

وأضاف: "إمام عاشور يتبقى في عقده ثلاثة مواسم، وسيتم تمديده موسمين إضافيين لينتهي التعاقد في عام 2030، وهو يستحق تعديل عقده تمامًا، عطفًا على الأداء القوي والمستوى المميز الذي ظهر به منذ انطلاقة مشواره مع الفريق الأحمر، فهو من أفضل اللاعبين في مصر وهداف الدوري في الموسم الماضي، وبالتالي فإن النادي الأهلي دائمًا ما يقدّر لاعبيه".

وختم: "سيتم تمديد عقد إمام عاشور وإبرام عقود تجارية وإعلانية، وسيُعلَن ذلك رسميًا بعد اكتمال كافة الأمور في أقرب وقت ممكن، وأي لاعب يتألق مع الأهلي، لن يتأخر النادي عن تقديره مطلقًا".