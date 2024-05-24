وزير الرياضة يفتتح بطولة شارعك ملعبك بمشاركة 600 لاعب من الجنسين ..صور

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أولى البطولات من سلسلة بطولات "شارعك ملعبك"، برعاية الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، ويشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة والمقرر أن يشهدها الشارع المصري خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت البطولة في لعبة "الطاولة والدومينوز" بحي الجمالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف إلى تعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير مهاراتهم في هذا النوع من الألعاب.

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن اهمية تنظيم هذه البطولة وتشجيعه للشباب على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير قدراتهم الرياضية والتنافسية.

وأكد على أهمية توفير البيئة المناسبة لتنمية مواهب الشباب المصري واكتشاف المواهب في مجال الألعاب الترفيهية.

وقال رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية أحمد البكري إن سلسلة فعاليات "شارعك ملعبك" تهدف إلى تقديم فرص رياضية متنوعة للشباب في محيطهم القريب.

وأضاف رئيس الاتحاد إلى أن إقامة هذه البطولة في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات وأماكن تجمعات المواطنين.

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