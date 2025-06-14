وسائل إعلام إيرانية: قوات خاصة تلقي القبض على طيار إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بنجاح قوات خاصة في الجيش من إلقاء القبض على طيار إسرائيلي بعد إسقاط طائرته.

وتقول مصادر إيرانية بأن الاحتلال سقط منه 3 قتلى ونحو 180 مصابا.



أكدت إيران أن منشأة فوردو النووية لحقت بها أضرار محدودة إثر الهجمات الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت، نقلاً عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قائلاً: "لحقت أضرار محدودة ببعض المناطق في موقع فوردو للتخصيب".

تابع “لقد نقلنا بالفعل جزءًا كبيرًا من المعدات والمواد، ولم تحدث أضرار جسيمة ولا توجد أي مخاوف من التلوث”.