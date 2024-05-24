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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على العدل الدولية.. الخارجية الإسرائيلية تزعم: تل أبيب تدافع عن أراضيها ومواطنيها

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية اليوم الجمعة بيانًا مشتركًا ردًا على حكم محكمة العدل الدولية بشأن رفح، قائلين إن إسرائيل "لم ولن" تنفذ عمليات تهدد بتدمير السكان المدنيين في جنوب مدينة غزة.

وزعم البيان الإسرائيلي إن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي “كاذبة وشائنة وبغيضة من الناحية الأخلاقية”.

وأضافت: “في أعقاب الهجوم ضد مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن لدينا"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تتصرف انطلاقا من حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، بما يتماشى مع قيمها الأخلاقية وامتثالا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

وقال البيان، مرددا اللغة التي استخدمتها المحكمة، إن إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح قد تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا في بنوده التنفيذية.

 

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الخارجية الإسرائيلية محكمة العدل الدولية رفح

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