شريف مختار: التشخيص أحد أكبر مشكلات الطب في مصر

قال الدكتور شريف مختار، مؤسس طب الحالات الحرجة في مصر، إن التشخيص أحد أكبر مشكلات الطب في مصر.

وأضاف الدكتور شريف مختار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن الطب البديل تكميلي إضافي فقط وليس معالج نهائي، لكن العلاج الأصلي المقنن يجب على الطبيب تدوينه بالروشتة وإعطائه للمريض.

الصيدليات

وحذر شريف مختار من الاعتماد على غير الأطباء في التعامل مع المرض سواء بالصيدليات أو غيرها.

وطالب الدكتور شريف مختار المرضى بعدم الاعتماد الأعشاب أو الأدوية غير المعلومة في العلاج معلقا: التأثير النفسي له أثر كبير على شفاء المريض.