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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات العدل الدولية بوقف الانتهاكات الصهيونية انتصار للجهود المصرية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري ،  بقرارات محكمة العدل الدولية المتضمنة أمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، واتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية، ووقف الهجوم العسكري على منطقة رفح الفلسطينية.


وقال الرشيدي في بيان له اليوم ، إن قرارات محكمة العدل الدولية تمثل انتصارات للجهود المصرية بالتعاون مع جنوب إفريقيا والدول التي أعلنت تأييدها للقضية الفلسطينية ورفض الممارسات الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتخريب واستهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والاعتداء على حقهم في إقامة دولتهم والتمتع بالحقوق القانونية والإنسانية.


وأكد عضو مجلس الشيوخ ،  أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيا وواجبة النفاذ على الجانب الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي أن يتخلى عن دوره الصامت أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته الصارخة وما يقوم به من إبادة جماعية للمدنيين العزل من أطفال ونساء ومرضى في الأراضي المحتلة.

وأشار النائب إلى أن قرارات العدل الدولية الملزمة للجميع من شأنها إيقاف توسع الصراع العربي الإسرائيلي ومنع الإبادة الجماعية والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود يونيو ١٩٦٧، وتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية نتيجة الحرب على غزة، ووقف السياسات الممنهجة ضد شعب غزة.

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