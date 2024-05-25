هل خلط الزنجبيل بالثوم يقلل من فوائده.. لن تصدق

يتميز الزنجبيل والثوم بفوائدهما الصحية العديدة من تعزيز جهاز المناعة إلى المساعدة على الهضم، تم استخدام هذين المكونين لعدة قرون في الطب التقليدي. ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع بأن الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يقلل من فوائدهما الفردية، ولكن هل هناك أي حقيقة لهذا الادعاء؟ هنا كل ما تحتاج إلى معرفته.



-الفوائد الصحية للزنجبيل

الزنجبيل، بنكهته الحارة والعطرية، ليس فقط من التوابل الشعبية ولكنه أيضًا عشب طبي قوي. يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل الجينجيرول، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف الغثيان، وتقليل آلام العضلات، وخفض مستويات السكر في الدم، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن.

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الطب البديل والتكميلي أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعال من آلام العضلات الناجمة عن إصابة العضلات الناجمة عن ممارسة الرياضة. وخلصت دراسة أخرى نشرت في المجلة الأوروبية للتحقيقات السريرية إلى أن الزنجبيل يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

- الفوائد الصحية للثوم

الثوم، المعروف بطعمه ورائحته المميزة، مليء أيضًا بالمركبات المعززة للصحة. الأليسين، أحد المركبات النشطة الرئيسية في الثوم، هو المسؤول عن العديد من فوائده الصحية، من المعروف أن الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتعزيز جهاز المناعة.

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة أبحاث علم المناعة إلى أن الثوم يمكن أن يعزز وظيفة بعض الخلايا المناعية، مما يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات، وجدت دراسة أخرى أن مكملات الثوم يمكن أن تقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

هل خلط الزنجبيل والثوم يقلل من فوائدهما؟

قد يكون هذا مجرد فكرة خاطئة مفادها أن الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يقلل من فوائدهما الصحية الفردية. في الواقع، الجمع بين الزنجبيل والثوم قد يعزز آثارهما العلاجية.

بحثت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية في التأثيرات التآزرية المحتملة للزنجبيل والثوم، ووجد الباحثون أن مزيج الزنجبيل والثوم أظهر نشاطًا أقوى مضادًا للأكسدة مقارنة بالمستخلصات الفردية، وهذا يشير إلى أن الجمع بين هذين المكونين قد يؤدي إلى فوائد صحية أكبر.

-آثار الزنجبيل والثوم

يحتوي الزنجبيل والثوم على مركبات نشطة بيولوجيًا مختلفة تعمل من خلال آليات مختلفة في الجسم. قد يؤدي الجمع بينهما إلى تأثير تآزري، حيث يكون الفعل المشترك أكبر من مجموع تأثيراتهما الفردية.

على سبيل المثال، ثبت أن الأليسين الموجود في الثوم والزنجبيل الموجود في الزنجبيل لهما خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. عند دمجها، فإنها قد تعمل معًا لتوفير فوائد أكبر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

الفوائد الصحية للثوم

الثوم ليس لذيذًا فحسب، بل إنه مفيد جدًا لك أيضًا! هذه اللمبة الصغيرة مليئة بجميع أنواع الفوائد الصحية. أولاً، الثوم مليء بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين B6 والمنغنيز، مما يساعد على دعم جهاز المناعة لديك والحفاظ على صحتك. ولكن هذا ليس كل شيء! يحتوي الثوم أيضًا على مركبات مثل الأليسين، والتي ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وهذا يعني أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وحماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

كيفية إضافة الزنجبيل في النظام الغذائي؟

إن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي أمر بسيط ويمكن القيام به بطرق مختلفة، يمكنك صنع شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن، أو إضافته إلى العصائر للحصول على نكهة حارة وفوائد صحية إضافية. أثناء الطهي، ابشر الزنجبيل الطازج أو افرمه وأضفه إلى البطاطس المقلية والحساء والكاري والصلصات للحصول على نكهة إضافية، ويمكن أيضًا إضافته إلى تتبيلات السلطة والمخبوزات ومخللات اللحوم والأسماك.

المصدر: timesofindia