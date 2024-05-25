برلمانية: إتصال "بايدن" بالسيسي يعكس دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ،أن إتصال الرئيس الأمريكي بايدن ، بالرئيس عبدالفتاح السيسي ، يعكس دور الدور المصري المهم والمحور في حل القضية الفلسطينية ، وأنها دائما موجودة علي طاولة أي مفازضات لحل القضية الفلسطينية ، مشيرة في تصريحات صحفية لها إلي ان الأتصال تناول الجهود المصرية والوساطة من اجل وقف النار في غزة.



وأشارت" نبيه" الى أن موقف مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ورافض للتهجير القسري للفلسطينين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية موضحة أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة ضد الأنسانية ، و أن الأتصال يعزز الجهود المبذولة من أجل التوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين.



وأكدت " نبيه" أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل مستمر لاجل ايصال المساعدات الإنسانية ، وأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات من جانبه مشيرا ًان مصر حريصة علي تقديم كافة المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها .



وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في قطاع غزة، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.