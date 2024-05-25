الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن الطقس غدا.. وهذه أخر أسعار الذهب والدولار |أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



سعر الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3135 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25080 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.16 جنيه للبيع و 47.06 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.15 جنيه للبيع، و 51.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.03 جنيه للبيع، و 59.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.57 جنيه للبيع، 12.54 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 153.69 جنيه للبيع، و 153.32 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

طقس اليوم السبت

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد استمرارا في انخفاض قيم درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي كتل معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على أماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الانخفاض مستمر اليوم، محذرة أنه مع يومي الأحد والاثنين سيكون هناك ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ 36 درجة مئوية يوم الأحد و38 يوم الاثنين وستعاود الانخفاض مرة أخرى مع يوم الثلاثاء لتسجل 33 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك استمرارا لنشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية خلال فترة الليل، والذي يساعد على تلطيف الأجواء والاحساس بدرجات حرارة أقل.

