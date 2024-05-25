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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفوق أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي قبل مباراة الليلة

الاهلي والترجي التونسي
الاهلي والترجي التونسي

يخوضُ النادي الأهلي، حاملُ لقب دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم، مواجهةً تاريخيةً أمام الترجي الرياضي التونسي في إياب نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي. 

وتُعدّ هذه المواجهةَ الرقم 14 بين الفريقين، حيثُ سبقَ أنْ التقيا 13 مرةً في مختلفِ البطولاتِ الأفريقية، فازَ الأهلي في 5 مبارياتٍ، بينما فازَ الترجي في 4 مبارياتٍ، وتعادلا 4 مراتٍ.

مواجهتانِ نهائيتانِ سابقتانِ

تُعدّ هذهِ هي المرةَ الثانيةَ التي يلتقي فيها الفريقانِ في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ففي عام 2018، فازَ الترجي على الأهلي بركلاتِ الترجيحِ بعدَ التعادلِ 3-3 في مجموعِ المباراتينِ. بينما كانتْ المرةُ الأولى في عام 2012، وفازَ الأهلي بهدفٍ دون ردٍّ.

طريقٌ شائكٌ 

لم تكنْ رحلةُ الأهلي نحوَ النهائي سهلةً، فقد واجهَ فرقًا قويةً مثل سيمبا و مازيمبي و الهلال السوداني. بينما واجهَ الترجي فرقًا مثل شباب بلوزداد و الرجاء البيضاوي و صن داونز.

حلمُ اللقبِ الثانيِ على التوالي

يسعى الأهلي لتحقيقِ لقبِ دوري أبطال إفريقيا للمرةِ الثانيةِ على التوالي، والثانيةَ عشرَةَ في تاريخهِ. بينما يسعى الترجي لاستعادةِ اللقبِ الذي فقدهُ عام 2018.

مباراةٌ حاسمةٌ وتوقعاتٌ ساخنة

تُعدّ هذهِ المباراةَ حاسمةً للفريقينِ، حيثُ ستُحددُ منْ سيتوّجُ بطلًا لإفريقيا. وتوقعاتُ الجماهيرِ والخبراءِ متباينةٌ، فمنهم من يُرشّحُ الأهلي للفوزِ بفضلِ خبرتهِ في البطولاتِ الإفريقيةِ، ومنهم من يُرشّحُ الترجي للفوزِ بفضلِ عاملهِ الأرضي في مباراةِ الذهابِ. 

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