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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد محلية النواب يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالبحر الأحمر

صدى البلد

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على المشكلات واحتياجات المواطنين في المحافظة.

ويشهد لقاء المحافظ والوفد البرلماني عرض المشروعات التنموية والخدمية في محافظة البحر الأحمر، وبعد ذلك يتفقد الوفد البرلماني مركز السيطرة بالديوان، والمركز التكنولوجي، وحلقة الأسماك بالسقالة، ومحطة اليسر.

كما يتفقد وفد اللجنة شاطئ (4)، وشاطئ العائلات، ويتفقد مول العرب، ومجمع خدمات الدهار، ومشروع الإسكان الاستثماري، بعدد 36 عمارة بعدد 720 وحدة سكنية، وموقف النقل الداخلي.

كما تتفقد لجنة الإدارة المحلية في اليوم الثاني للزيارة غدا الأحد، مجزر الغردقة، ومحطة المعالجة الثلاثية، ومصنع تدوير المخلفات التابع لجمعية هيبكا، والمجمع الصناعي، وورش الحرفيين التابعة لهيئة الأوقاف، ومزرعة الجوجوبا، كما يتفقد الوفد البرلماني في اليوم الثالث للزيارة ميناء سفاجا البحرى.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكل من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، سامية توفيق.

عمرو حنفى مجلس النواب وفد لجنة الأدارة المحلية محافظ البحر الأحمر

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