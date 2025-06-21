نؤمن احتياجاتنا بالكامل.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال هذا الصيف

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نؤمن احتياجاتنا بالكامل من الطاقة، مشيرا إلى أن العام الماضي كان لدينا سفينة تغييز وحيدة اما الان فلدينا ٣ سفن تغييز لتأمين الطاقة.

وأضاف أننا وعدنا المواطنين بأنه لن تتكرر تخفيف الاحتمال ،مثل ما حدث في العام الماضي، لذلك لدينا الآن ٣ سفن تغييز ، مؤكدا أن السفينة في ميناء السخنة تبلغ طاقتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.



وأشار إلى أن هذا الجهد منذ ٦ اشهر وليس مع بداية الحرب الايرانية الاسرائيلية ولكن جهزنها منذ ٦ اشهر .



ولفت إلي أنه تم ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ من 29 يوماً إلى 10 أيام فقط على مدار 24 ساعة بفضل تكثيف الجهود من فرق العمل والعمل المتواصل، وشملت الأعمال تعديلات ميكانيكية، وتعديلات في أنظمة التحكم.

وأكد أن كل فرق العمل في وزارة البترول لم يأخذوا إجازة في العيد للانتهاء من عمل سفينة التغييز الثانية كما يتم الان تجهيز السفين الثالثة في ميناء الدخيلة وسيتم عملها في يوليو المقبل.

وأشار إلي أن هذا يؤمن احتياجات الدولة من الطاقة للكهرباء والمصانع وسوف تعود إنتاج مصر من الغاز في الفترة المقبلة وهناك خطين جدد سوف يدخلون الخدمة نهاية يوليو لانتاج الغاز.

وأضاف أن تسيل الغاز حل مؤقت وليس دائما وسوف نستغني عن هذه السفن بعد زيادة انتاجنا من الغاز.