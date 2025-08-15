قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
حسام موافي: كهرباء القلب مسؤولة عن نبضاتك منذ الولادة وحتى آخر يوم في عمرك
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس
أرتيتا: جيوكيريس جاهز لظهوره الأول أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج
وزير الإسكان: الأحد المقبل بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن بمدينة العبور
ليبيا: ترحيل 274 مهاجرا مصريا عبر منفذ إمساعد البري
بتروجيت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بثنائية نظيفة في الشوط الأول
تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك
موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لناشئي اليد بعد اكتساح النرويج
مستشار الرئيس الفلسطيني يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حماس

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه قد آن الأوان للخروج من هذه الدوامة التي نعيش فيها في غزة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تجددت الاعتداءات الإسرائيلية بعد الهدنة الأخيرة وحتى الآن، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين مقترح من هنا وآخر من هناك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كل يوم يمر؛ نفقد مزيدًا من الضحايا والشهداء. مصر تبذل جهدًا خارقًا ونحن مطلعون على هذا الجهد، وكذلك دولة قطر، فالجميع يبذل جهودًا مضنية من أجل الوصول إلى وقف العدوان وحقن الدماء».

وأكد أن: «أول وأهم الأولويات، قبل أي تفاصيل أخرى؛ هو أن نحمي أبناء شعبنا وأطفالنا، ونحافظ على ما تبقى من حياة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نحن نشد على يد مصر وعلى يد قطر، ونقدر جهودهما، ونقف خلفهما في كل ما يبذلانه من مساعٍ».

وواصل الهباش: «نتمنى أن تُغلّب حركة حماس المصالح الوطنية العليا على رؤيتها الحزبية الضيقة، وأن تكون مصلحة الشعب فوق أي اعتبار».

هوس "الأجنة العباقرة" يجتاح وادي السيليكون
أكثر 3 سيارات مبيعًا خلال عام 2025 .. تفوقت على منافسيها

أفضل 3 سيارات مبيعا

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

