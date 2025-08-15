نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟

كشف النجم الأرجنتيني، ماك أليستر، لاعب ليفربول، روتين زميله المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة والريدز، والذي وصفه بـ "الوحش" بسبب أسلوبه القاسي للمحافظة على بقائه في القمة.

وتحدث أليستر عن الأسباب التي جعلت صلاح يبقى في القمة وسط منافسة قوية في مسابقة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مقال نشر على موقع (theplayerstribun).

إنجازات صلاح في ليفربول

منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، لم يسجل محمد صلاح أقل من 23 هدفاً في أي موسم، بخلاف التمريرات الحاسمة، ما يبرز استمراريته وقيمته الكبيرة للفريق.

خلال فترة وجود أليستر في النادي، شهد صلاح وهو يصعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 245 هدفاً، ما يوضح مدى تأثير صلاح على تاريخ ليفربول.

تأثير صلاح ظهر بقوة خلال الموسم الماضي عندما قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين في تاريخه، معادلاً رقم مانشستر يونايتد القياسي.

كما حصل أيضاً على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري برصيد 29 هدفاً، ليكون هذا الإنجاز للمرة الرابعة في مسيرته الرياضية، مما يعكس عظمته كلاعب.

نمط حياة محمد صلاح

كشف أليستر عن تفاصيل نمط حياة صلاح وكيف يعتني بلياقته البدنية. لقد سأله أليستر ذات يوم عن عدد ساعات نومه، فأجابه صلاح بأنه يشعر بالتعب إذا نام أكثر من 7 ساعات، لذا يفضل النوم لمدة 6 ساعات ونصف.

ليس فقط ساعات النوم التي تعتبر محور اهتمام صلاح، بل أيضاً التزامه بالتدريبات. حيث أضاف أليستر أنه عندما كان صلاح يتواجد في صالة الألعاب الرياضية، كان يقضي ساعة كاملة من الوقت، وعندما سأله أليستر إذا كان قد انتهى، أجابه صلاح أنه قد أكمل للتو تمارين البطن وعليه أن يبدأ بالتمرين الحقيقي.

بمجرد انضمامه إلى ليفربول، حاول أليستر منافسة صلاح في التدريبات، خاصة أنه كان يعتقد أن فارق السن يمكن أن يكون في صالحه. ولكنه سرعان ما استشعر الصعوبة. بعد ثلاثة جلسات تدريبية مع صلاح، استسلم بسبب الألم الشديد الذي شعر به في جسده. قال إنه استيقظ في اليوم التالي ولم يستطع الجلوس في السرير بسبب الألم. هذه التجربة جعلته يدرك أن صلاح هو أفضل محترف قد رآه على الإطلاق.

مباراة ليفربول وبورنموث

تنطلق اليوم مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول وبورنموث، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد.

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث، عن طريق شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر شاشة bein sports hd 1، بتعليق حفيظ دراجي.

النجم المصري محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد حال نجاحه في التسجيل في بورنموث، حيث سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الأولى.