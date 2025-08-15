ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية

تحدث ستيفان مبيا نجم منتخب الكاميرون ومارسيليا السابق، عن ترشح محمد صلاح وأشرف حكيمي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال ستيفان مبيا نجم الكاميرون وفريق مارسيليا السابق:"أعتقد أن كل من صلاح وحكيمي وجيراسي يستحقون أن يكونوا في قائمة الكرة الذهبية وبالطبع نفكر في صلاح أو حكيمي للفوز بيها، صلاح لأنه لاعب رائع حقًا، لقد سجل الكثير من الأهداف مع ليفربول، وأعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم حاليًا".

وأضاف:"بالطبع هناك لاعب آخر له دور حاسم في الملعب مثل حكيمي، ولديه الكثير من الفرص لأن المدرب إنريكي يمنحه مساحة كبيرة ليكون حرًا ويحاول تسجيل الكثير من الأهداف وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ظهيرًا أيمن يسجل الكثير من الأهداف، أتذكر مايكون، اللاعب البرازيلي، الذي كان دائمًا في الأمام يحاول تسجيل الأهداف. وبالطبع حكيمي يستحق أن يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أيضًا هذا العام".

وأكمل:"في الحقيقة لا أعرف لماذا لم يفوز لاعب أفريقي بالكرة الذهبية بالسنوات الماضية، من وجهة نظري أعتقد أن صلاح كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل، فهو لاعب رائع جدًا. يتميز بالثبات في المستوى ولديه تطور كبير، لأنني أتذكر حين كان في تشيلسي لم يكن يلعب، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا، وبعدها إلى روما، يمتلك جودة عالية جدًا، وهو سريع جدًا، ويسجل الكثير من الأهداف، ولديه قدرات كبيرة، وهو أمام المرمى حارس هداف أي يسجل بكثرة ولديه الكثير من الأهداف".

واختتم:"لهذا أعتقد أن صلاح كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المرات الماضية لا أعرف لماذا لم يفز، لكنني آمل أن يفوز هذا العام، فهو يمتلك الكثير من المميزات أيضًا، لأنه قام بالكثير من الأمور داخل الملعب وخارجه. وهذا أمر مهم جدًا، فهو إنسان جيد ورجل طيب، وسيكون تحقيقًا رائعًا بالنسبة له أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".