قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
ألفاظ خادشة للحياء .. قرار عاجل ضد البلوجر أم عدي
المصري يواصل التألق بثلاثية في شباك طلائع الجيش بالدوري
مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية

ستيفان مبيا نجم منتخب الكاميرون
ستيفان مبيا نجم منتخب الكاميرون
إسلام مقلد

تحدث ستيفان مبيا نجم منتخب الكاميرون ومارسيليا السابق، عن ترشح محمد صلاح وأشرف حكيمي للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال ستيفان مبيا نجم الكاميرون وفريق مارسيليا السابق:"أعتقد أن كل من صلاح وحكيمي وجيراسي يستحقون أن يكونوا في قائمة الكرة الذهبية وبالطبع نفكر في صلاح أو حكيمي للفوز بيها، صلاح لأنه لاعب رائع حقًا، لقد سجل الكثير من الأهداف مع ليفربول، وأعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم حاليًا".

وأضاف:"بالطبع هناك لاعب آخر له دور حاسم في الملعب مثل حكيمي، ولديه الكثير من الفرص لأن المدرب إنريكي يمنحه مساحة كبيرة ليكون حرًا ويحاول تسجيل الكثير من الأهداف وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ظهيرًا أيمن يسجل الكثير من الأهداف، أتذكر مايكون، اللاعب البرازيلي، الذي كان دائمًا في الأمام يحاول تسجيل الأهداف. وبالطبع حكيمي يستحق أن يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أيضًا هذا العام".

وأكمل:"في الحقيقة لا أعرف لماذا لم يفوز لاعب أفريقي بالكرة الذهبية بالسنوات الماضية، من وجهة نظري أعتقد أن صلاح كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل، فهو لاعب رائع جدًا. يتميز بالثبات في المستوى ولديه تطور كبير، لأنني أتذكر حين كان في تشيلسي لم يكن يلعب، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا، وبعدها إلى روما، يمتلك جودة عالية جدًا، وهو سريع جدًا، ويسجل الكثير من الأهداف، ولديه قدرات كبيرة، وهو أمام المرمى حارس هداف أي يسجل بكثرة ولديه الكثير من الأهداف".

واختتم:"لهذا أعتقد أن صلاح كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المرات الماضية لا أعرف لماذا لم يفز، لكنني آمل أن يفوز هذا العام، فهو يمتلك الكثير من المميزات أيضًا، لأنه قام بالكثير من الأمور داخل الملعب وخارجه. وهذا أمر مهم جدًا، فهو إنسان جيد ورجل طيب، وسيكون تحقيقًا رائعًا بالنسبة له أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

ستيفان مبيا منتخب الكاميرون مارسيليا محمد صلاح أشرف حكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الأزهر يدين تصريحات مسئولي الاحتلال غير المسؤولة حول وهم «إسرائيل الكبرى»

العمل

أيمن أبو عمر يوضح حكم "بشتغل على قد فلوسهم"

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب؟ 17 وصية تُعينك على الطاعة

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد