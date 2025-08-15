قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
رياضة

بعلم مصر.. محمد صلاح يتصدر المشهد قبل انطلاق البريميرليج ويطارد رقما قياسيا تاريخيا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

تواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، في الفيديو الدعائي الرسمي الذي نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز على منصة "إكس"، احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد من المسابقة الأشهر عالمياً.

وظهر صلاح ممسكاً بعلم مصر، وسط نخبة من أبرز نجوم "البريميرليج" مثل كول بالمر لاعب تشيلسي، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، إلى جانب أرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

انطلاقة قوية لليفربول في مواجهة بورنموث

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، بمواجهة مرتقبة بين ليفربول وبورنموث على ملعب "أنفيلد" في العاشرة مساءً، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ويدخل ليفربول اللقاء بهدف الدفاع عن لقب "البريميرليج" الذي توج به في الموسم الماضي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي سيكون تحت أنظار الملايين من عشاق الكرة حول العالم.

صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد

يسعى محمد صلاح، الذي يطمح لتحقيق لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي، لكتابة فصل جديد في تاريخه التهديفي، إذ يكفيه تسجيل هدف واحد أمام بورنموث ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.

ويحتل صلاح حالياً صدارة قائمة هدافي المباريات الافتتاحية برصيد 9 أهداف، متفوقاً على أساطير اللعبة مثل آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

أرقام مميزة في بداية المواسم

يمتلك صلاح سجلاً ذهبياً في افتتاحيات "البريميرليج"، إذ بدأ سلسلته التهديفية منذ موسم 2017-2018 حين سجل في شباك واتفورد، وتواصلت في المواسم التالية أمام فرق مثل وست هام يونايتد، نوريتش سيتي، ليدز يونايتد، فولهام، وأخيراً إبسويتش تاون في الموسم الماضي.

كما يعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الجولة الأولى برصيد 9 أهداف، متفوقاً على مايكل أوين (5 أهداف)، وروبي فاولر وساديو ماني (4 أهداف لكل منهما).

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول البريميرليج تشيلسي الدوري الإنجليزي

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

