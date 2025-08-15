بعلم مصر.. محمد صلاح يتصدر المشهد قبل انطلاق البريميرليج ويطارد رقما قياسيا تاريخيا

تواجد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، في الفيديو الدعائي الرسمي الذي نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز على منصة "إكس"، احتفالاً بانطلاق الموسم الجديد من المسابقة الأشهر عالمياً.

وظهر صلاح ممسكاً بعلم مصر، وسط نخبة من أبرز نجوم "البريميرليج" مثل كول بالمر لاعب تشيلسي، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، إلى جانب أرني سلوت المدير الفني الجديد لليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

Ready to do it all over again?



It’s time for The Kick Off. pic.twitter.com/4qpRoR2aYj — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

انطلاقة قوية لليفربول في مواجهة بورنموث

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، بمواجهة مرتقبة بين ليفربول وبورنموث على ملعب "أنفيلد" في العاشرة مساءً، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ويدخل ليفربول اللقاء بهدف الدفاع عن لقب "البريميرليج" الذي توج به في الموسم الماضي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي سيكون تحت أنظار الملايين من عشاق الكرة حول العالم.

صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد

يسعى محمد صلاح، الذي يطمح لتحقيق لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي، لكتابة فصل جديد في تاريخه التهديفي، إذ يكفيه تسجيل هدف واحد أمام بورنموث ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف في مباريات الجولة الافتتاحية.

ويحتل صلاح حالياً صدارة قائمة هدافي المباريات الافتتاحية برصيد 9 أهداف، متفوقاً على أساطير اللعبة مثل آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني الذين سجل كل منهم 8 أهداف فقط.

أرقام مميزة في بداية المواسم

يمتلك صلاح سجلاً ذهبياً في افتتاحيات "البريميرليج"، إذ بدأ سلسلته التهديفية منذ موسم 2017-2018 حين سجل في شباك واتفورد، وتواصلت في المواسم التالية أمام فرق مثل وست هام يونايتد، نوريتش سيتي، ليدز يونايتد، فولهام، وأخيراً إبسويتش تاون في الموسم الماضي.

كما يعد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الجولة الأولى برصيد 9 أهداف، متفوقاً على مايكل أوين (5 أهداف)، وروبي فاولر وساديو ماني (4 أهداف لكل منهما).