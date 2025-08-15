الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا جديدا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول الحكم المرتقب صدروه بشأن حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز.

وكتب الغندور :" الجميع ينتظر حكم محكمة الكاس، المحكمة الرياضية الدولية في قضية حسم الدوري سواء للأهلي أو بيراميدز".

الأهلي يواجه فاركو في الدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره فاركو، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، 15 اغسطس، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسين مرعي، محمد هاني، محمد شكري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

الهجوم: نيتس جراديشار، محمد شريف.