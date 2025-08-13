الزمالك يبحث عن استمرار الانتصارات.. والأهلي وبيراميدز عن الفوز الأول بالدوري

يسعى الأهلي الى تصحيح الأوضاع ومصالحة جماهيره حين يواجه فاركو في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري بعد ان فجر التعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة الأولي امام مودرن سبورت، حالة من الغضب لدي جماهيره.

وتقام مباريات الجولة الثانية علي مدار ثلاثة ايام تبدأ بمواجهات زد وسيراميكا كليوباترا ، الإتحاد السكندري ومودرن ، بيراميدز والإسماعيلي ، طلائع الجيش والمصري ، فيما يلتقي يوم الجمعة بتروجيت مع كهرباء الإسماعيلية ، الأهلي وفاركو ، حرس الحدود والبنك الأهلي، وتختتم مباريات الاسبوع يوم السبت بثلاث مباريات هي انبي ووادي دجلة ، غزل المحلة وسموحة، الزمالك والمقاولون العرب، وحصل فريق الجونة على راحة في تلك الجولة طبقا لنظام البطولة التي تقام بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط في النسخة الأخيرة .

وسيكون الأهلي حامل اللقب في مهمة صعبة بمواجهة فاركو بعد تعادله في الجولة الأولى، حيث توقع الجميع ان الفريق الأحمر سيحقق فوزاً كبيرا قياسا بما يضمه من نجوم وصفقات دعم بها فريقه، ولكن جاء التعادل ليفتح أبواب الغضب وكذلك التشكيك في المدير الفني الاسباني جوزيه ريبييرو بموسمه الأول مع الأهلي.

وحرص ريبييرو على عقد جلسة مع لاعبيه شرح فيها الأخطاء التي وقع فيها الفريق بالجولة الأولى، مشددا علي أنه لن يقبل بتكرار تلك الامور بل فرض حظرا إعلاميا علي اللاعبين وأغلق التدريبات ، ويفقد الفريق جهود مروان عطية للإصابة وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته منذ ساعات للتدريبات عقب إجرائه جراحة كسر الترقوة.

ويعول ريبييرو علي خبرات لاعبيه الكبار محمود تريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو والمغربي اشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان والمالي اليو ديانج الذي من المتوقع أن يعود للمشاركة اساسيا، ويحتل الأهلي المركز الخامس بعد الجولة الأولي بينما يتواجد فاركو في المركز الثالث عشر بنقطة وحيدة ايضا بعد تعادل سلبي في الجولة الأولي مع انبي، ويعاني فاركو من رحيل ابرز ثلاثة لاعبين لديه وهم عمرو ناصر وأحمد شريف الي الزمالك وياسين مرعي للاهلي.

وسيكون فريق بيراميدز وصيف النسخة الماضية للدوري في مهمة استعادة الطريق الصحيح حين يستضيف الإسماعيلي بعد ان تعادل الفريق السماوي في الجولة الأولي مع وداي دجلة سلبيا، وبذات النتيجة تعادل الإسماعيلي مع انبي.

ويفقد بيراميدز المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري ابطال أفريقيا ، جهود وليد الكرتي ومحمد حمدي للإيقاف، بينما يستعيد جهود محمد الشيبي لانتهاء ايقافه ورمضان صبحي بعد تعافيه من الاصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية تدريجيا.

فيما يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استمرار رحلة الإنتصارات عقب الفوز في المواجهة الأولي أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، حيث سيواجه المقاولون العائد لدوري الأضواء والشهره، ويعيش الفريق الأبيض حقبة جديدة تحت قيادة جون إدوارد المدير الرياضي الجديد الذي شكل فريقا جديدا وتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا وظهر بصورة جيدة في المواجهة الأولى.