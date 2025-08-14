ثروت سويلم: الأقرب إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بتحكيم أجنبي حال وجود مخاطبات رسمية

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أنه من المتوقع إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة في بطولة الدوري الممتاز بطاقم تحكيم أجنبي.



وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: أعتقد ان الاهلي سيخاطبنا لاستقدام تحكيم اجنبي لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز .



وأضاف: وضعنا في اللائحة بندا بأحقية كل ناد في استقدام طاقم حكام أجنبي قبل المباراة بعشرة ايام على الأقل وأن يخاطبنا بذلك.

وتابع: وضعنا لوائح قوية من اجل عدم تكرار اخطاء المواسم الماضية حتى نغلق الجدل أمامها مثل عقوبات الانسحاب من المباريات التي تسبّب جدلا واسعا في الوسط الرياضي.