حسين الشحات يتألق في مران الأهلي خلال أحدث ظهور

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة من مران الفريق استعدادا للقاء فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.