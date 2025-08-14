مهيب عبد الهادي يكشف سبب رفض ربيبرو مشاركة أحمد عبد القادر في المران

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موقف خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي بشأن مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال مهيب في تصريحات تلفزيونية: “ريبيرو أكد رفضه مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للفريق وقال إنه لن يفيد الفريق حاليا”.

وتابع: “أحمد عبد القادر تقدم بشكوى وهيكون ليه الحق بعدها في تحديد مصيره، ولذلك سيعقد محمد يوسف المدير الرياضي جلسة مع ريبيرو لمحاولة إقناعه مرة أخرى بعودة اللاعب للتدريبات”.

من جانب آخر، وافق مسئولو الأهلي علي انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري الليبي، بعدما تحدث اللاعب مع الإدارة الحمراء بشأن انتظاره عرضاً من أحد الأندية الليبية للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل وأكدوا له أنهم ينتظرون وصول عرض رسمي للبت فيه ومناقشاته، وشددوا له على أن طلبات الأهلي المالية لن يكون مُبالغا فيها من أجل إتمام الصفقة.