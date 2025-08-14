قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
مهيب عبد الهادي يكشف سبب رفض ربيبرو مشاركة أحمد عبد القادر في المران

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
سارة عبد الله

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، موقف خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي بشأن مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال مهيب في تصريحات تلفزيونية: “ريبيرو أكد رفضه مشاركة أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للفريق وقال إنه لن يفيد الفريق حاليا”.

وتابع: “أحمد عبد القادر تقدم بشكوى وهيكون ليه الحق بعدها في تحديد مصيره، ولذلك سيعقد محمد يوسف المدير الرياضي جلسة مع ريبيرو لمحاولة إقناعه مرة أخرى بعودة اللاعب للتدريبات”.

من جانب آخر، وافق مسئولو الأهلي علي انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري الليبي، بعدما تحدث اللاعب مع الإدارة الحمراء بشأن انتظاره عرضاً من أحد الأندية الليبية للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل وأكدوا له أنهم ينتظرون وصول عرض رسمي للبت فيه ومناقشاته، وشددوا له على أن طلبات الأهلي المالية لن يكون مُبالغا فيها من أجل إتمام الصفقة.

