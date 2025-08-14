لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن لفتة انسانية من نادي تشيلسي الإنجليزي لعائلة اللاعب الراحل ديوجو جوتا.

وكتب سيف زاهر عبر فيسبوك: "نادي تشيلسي يخصص مبلغ 15.5 مليون دولار من جائزة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، لتذهب لصالح عائلة جوتا".

وأعلن ليفربول الشهر الماضي أن لاعبيه سيضعون شعار "20 للأبد" على قمصانهم وستراتهم الرياضية في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا.

بعد التشاور مع عائلة جوتا، سيتم إيقاف ارتداء قميصه رقم 20 في جميع مستويات نادي أنفيلد، بما في ذلك فرق السيدات والأكاديميات.

نشأ جوتا وسيلفا في جوندومار، وهي بلدة تقع على مشارف بورتو.