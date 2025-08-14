إمام عاشور يواصل التأهيل استعداداً للمشاركةمع الأهلى.. شاهد

يواصل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي مرحلة التأهيل استعداداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويخضع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق لتحديد موقفه من دخول قائمة الأحمر لمباراة فاركو، المقرر إقامتها مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور

وكان عاشور قد غاب عن المشاركة في المباريات الأخيرة منذ تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، حيث خضع لعملية جراحية تبعها برنامج تأهيلي مكثف بإشراف الجهاز الطبي، قبل أن يبدأ مؤخرًا العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.



ترقب في الأهلي والمنتخب الوطنى



ينتظر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو نتيجة الفحص الطبي لتحديد مدى جاهزية اللاعب للمشاركة، خاصة أن الفريق يبحث عن تحقيق فوزه الأول في الدوري بعد التعادل مع مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية.